Pagariäri hoone asub pika väliskurvi keskel, millel on lubatud sõita tunnikiirusega 90 kilomeetrit. Väga ohtlik ja halb projektlahendus. Riia poolt tulijatele on tehtud küll kaks rada, millest parempoolsest saab ohutumalt pagariäri ette, väikesele parkimisplatsile pöörata. Suvel, turismihooajal seal kindlasti kõikidele kohti ei jätku. Nii peavad külastajad riskima, et sinna pääseda. Eriti ohtlik on Pärnu poolt tulijatele. Neile on tehtud küll mingi parkimistsoon vahetult seotuna peateega, pagariäri vastas üle tee, kuid sinna ei mahu üle viie-kuue sõiduauto või mahub ainult kaks turismibussi või üks reka. Sellele platsile on ära mahutatud veel liinibusside peatuski!