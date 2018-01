Rein Aaspere: Unustatud sõdurid

Juhan Liiv ütles, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Olen 83aastane, seega üle elanud Vene ja Saksa okupatsioonid. Olen kogenud, et paljud noorema põlvkonna inimesed ei tea, miks Eesti sõdur võitles Saksa mundris idast tulnud surma­vaenlase vastu. Poliitikud peaksid teadma, kuid neid ei huvita ajalugu ja nad ei julge nende väheste, veel elavate meestega tegemist teha. Eesti venelaste silmis oleksid nad siis natsid. On tõsi, et viimastel aastatel püütakse jätta unustuse hõlma Eesti meeste võitlust punase katku vastu.