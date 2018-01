Aga kolm kuud pärast oktoobrivalimisi on poliitiline taevas Pärnumaa kohal sedavõrd selge, et selle alt aimub, kes Pärnu linnapiiritaguse omaaegse 18 omavalitsuse juhtidest on kuskil ametis ning milliste mõtetega nad uues töökohas alustasid. Tõdemusega, et üle poole ehk 12 maaomavalitsuste uuenemis­eelsetest juhtidest on tagasi tüüris.