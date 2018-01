Viimase aja märul poliitikas, kus üks umbusaldamine ajab teist taga, kus debattides nii raadios kui teleris kipuvad asjalikud arutelud üksteise pihta tulistamiseks minema ja selgelt on tunda, et koalitsioon peaks “ära lendama”, on pannud vähemalt minu kui mäealuse (kui võtta Toompead ja riigikogu mäena) mõtlema: kas poliitikutel seal kõrgel poleks juba aeg teha kena žest ja kuulutada välja juubelirahu. Oleks kena kingitus riigi 100. aastapäevaks kogu Eesti rahvale.