Värvikat Kihnu Virvet ehib kuningannaga auraha

Kui Eesti riik Manija saare maatükkideks jagas, läksid tollal viiese lapse ema Elisabet ja isa Karl Havik­ Kihnust sinna elama. Nende tütar on Manija esimene ja ainus aukodanik, kes kannab Tallinna juveliiri Jaan Maripuu valmistatud ainukordset türkiiside ja hõbedaga kaela­raha, mille keskel on Hollandi kuninganna kujutisega 1928. aastal vermitud münt. See on Virve-Elfriide Kösteri sünniaasta.

“Minu jaoks on see suur asi, sest igaühele seda kaela ei riputata,” kostab 37 aastat Manijal elanud ja sealt oma Jaani ehk Vana leidnud Virve, näidates rätisõlme varjust Kihnu kultuuri instituudi ja Manõja kultuuriseltsi tunnustust. “See on ikka saadud teenete eest ja kui vahel on Manijas peod ja me vähegi saame, lähme sinna laulma jälle. Vahel on raha kaelas, vahel jääb maha ka.”