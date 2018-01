Sarnaselt eelmisele võimuliidule on praegune koalitsioon pannud volikogus oma teerulli veerema.

Pärnu volikogu eelmine istung püstitas mitu rekordi­t, kõige silmapaistvam neist oli istungi pikkus: 13 ja pool tundi. Pärnu Postimehe ajakirjanikud eeldasid, et opositsiooni käitumine istungi venitamisel oli tingitud soovist pääseda koalitsiooni. Paraku oleks naiivne oodata, et koalitsioon väsib nii ära, et otsustab võimust loobuda. Opositsiooni motiivid peitusid hoopis mujal.