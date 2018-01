Juhtkiri: Tulumaksureformi ämber

Kui erakondlikku eelistust vaadata, peabki kõige vähem rahulolematuid leiduma Keskerakonna liikmete hulgas. Neile sekundeerivad sotsid, kes on kui kaseleht juhtivpartei kannikal. Isamaa ja Res Publica Liit julgeb ainsana võimu poolelt näidata üles teatavat trotsi.

Seevastu opositsioonileer on selgelt tulumaksureformi vastu ja isegi rohelised, kes küll Tallinnas Keskerakonna peost söövad.

Üldiselt pole maksumuudatused meeltmööda meestele ega naistele. Naiste hulgas on eitaval seisukohal küll alla poole küsitletutest, aga see-eest leiab õrnema soo hulgast tunduvalt rohkem neid, kes ei osanud midagi öelda. Ea järgi leiab veel kinnitust tõsiasi, et tulumaksu suhtes on rahvas löödud kahte lehte.

Koalitsiooni maine nii drastiline langus on vesi opositsiooni veskile.

Huvitav on, et valitsusele negatiivse tagasiside põhjuseks peetakse inimeste vähest teadlikkust. Tulumaksureformi pole suudetud “müüa”. Ent lubagem endale kord vastupidist mõtet. Äkki saavad inimesed väga hästi aru, et tulumaksusüsteem on nüüd märksa keerulisem? Et võrreldes kõigi aktsiisitõusude ja muu maksukoormusega jääb maksureformiga kätte liiga vähe? Et need 20–30 eurot ei ole segadust, aja- ja närvikulu väärt?