Näiliselt külmetavale siidisabale otsiti omanikku, sest ta meenutas välimuselt mõnda eksootilist sulelist. Õnneks võttis postituse all sõna mitu inimest, kes teadsid, et tegu polnud troopikast pärit papagoi, vaid põhjast tulnud ränduriga.

Mitmel pool viristajaks kutsutud siidisaba paistab tõepoolest silma kui haruldus. Need külmalinnud on ehedad põhjamaised iludused. Siidisaba on kuldnokasuurune lind siidja punakashalli sulestiku, kirevate tiibade ja saba ja suletutiga peas. Siidisaba sulestiku põhitoon on valdavalt hallikas, kuid pea ümbruses ja kõhu all seguneb sellesse vanaroosat.