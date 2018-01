Lavastaja Madis Kalmetit on alati köitnud teatris isiklikku laadi väikevormid ja see oli põhjus, miks ta Karin Tammaru soovitatud teksti lavastada võttis: näitlejanna tunnistas esietenduse-eelses intervjuus, et teda köidab Poola näitekirjanduses see, et oleme sarnased. “Selline valulikkus on sees, mis teeb asja huvitavaks,” tähendas Tammaru.