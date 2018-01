Põhja-Pärnumaa vallal tuleb vapi ja lipuga oodata

Vändra alevi ja valla ning Tootsi ja Halinga valla ühinedes seati sümboolika kujundamise tingimuseks, et vapikilbil oleks Tootsi mänd ning Halinga ja Vändra valla sümbolina karu, mis on Pärnumaa vapi ja lipu põhielement.

Ühinemislepingu järgi on uue sümboolika valmimiseni kasutusel Halinga valla vapp, mis ongi Põhja-Pärnumaa kodulehe päises. Selle vapi ülaosas on musta karu pea ja all kolm sinist pärlikarpi. Kujutis sümboliseerib Pärnumaad ja apostel Jakobust.