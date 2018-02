Osavaldades avatakse kodanikele üks aken

Seda ka siis, kui osavallakeskuses vastav spetsialist puudub. "Tegu on Euroopaski heaks kiidetud niinimetatud ühe akna süsteemiga, mis tagab kodanikele asjaajamise algatamise ühes kohas, ühe ja sama omavalitsusametniku juures, ilma et inimene peaks otsima suures oma­valitsuses vastava ala ja pädevusega spetsialisti,” lubas Kosenkranius. “Selleks on kõigis kolmes Pärnu osavallas infospetsialist-registripidaja, kes kodanikke esmalt kuulab, aga ka osavallakeskuse juhataja, kes peab olema universaalne, linnavalitsuse struktuuri ja asjaajamist hästi tundev spetsialist.”