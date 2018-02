Reoveetorul avastati jões kaks lekkekohta

Kaido Peremehe juhitava Tuukritööde OÜ tehtud veealuste uuringute kokkuvõttest selgub, et lekkekohti on kaks.

Esimene lekkekoht avastati juba kalda all, kuhu on tekkinud kuni neljameetrise läbimõõdu ja 3,3 meetri sügavusega lehter. Käsikaudu leiti toru alaosas ava mõõtmetega 25x5 sentimeetrit.

Tuukritele üllatuseks olid ava servad kompamisel paksud, neli–viis millimeetrit, ja ümarad. See on ebatavaline, kuna läbiroostetanud metalli servad on tavaliselt teravad. Lekkekoha sügavus on minimaalselt 3,6 meetrit.