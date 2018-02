Virve lapselaps soovib Kihnu spaa rajada

Õmbluse katastriüksuse kaas­omanikud on Marta Vambola ja Reena Vart, kes annavad oma osa tasuta rendile­, et ühine äriplaan õnnestuks. Vana-Lossi katastriüksuse omanik on Raina ja Reena vanaema Virve-Elfriide Köster ja Vurr soovib planeeringuala selle kinnistu võrra suurendada, et rajada kavandatud hooneni juurdepääsutee ja parkla.