Pärnusse tuleku aitas otsustada peakoka hirveliha

Rannahotelli uuele juhile Oliver Paasikule on hotellijuhtimise puhul oluline pidada silmas, et hotellis ei ole tähtsaid ega vähem tähtsaid ameteid.

Asudes juhtima ajaloolist Pärnu Rannahotelli, on vastse tegevjuhi Oliver Paasiku tähtsaim ülesanne hotelli laiendamine. "Plaanime ehitada samale krundile hotelli uue korpuse: ajaloolise hoonega tuleb sobitada uus. Ma tahan, et see saaks väga hästi tehtud," rääkis Paasik. Uus tegevjuht on varem töötanud hotellijuhina Tartus. Ta alustas oma karjääri hotellinduses kõige madalamalt astmelt, olles portjee. Nüüdseks on ta liikunud kõige kõrgemale.