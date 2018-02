Sõpruskoolide tegus päev Raeküla koolis.

Septembris, mil juhtkondade kohtumisel planeeritakse ühistegevus kogu õppeaastaks, otsustasime, et seda aastat tähistame Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähe all ja üks ettevõtmisi on kolme kooli õpilaste kontsert kõigis neis koolides.

Juba hommikul saabusid külaliskoolide õpilasesinduste liikmed, et osaleda koolituspäeval. 25 osalejaga päev algas atraktiivse tutvumismänguga. Raeküla kooli õpilasesinduse esimehe Milena Simane eestvõttel otsiti vastust küsimusele, kelle asi on minu motivatsioon. Tõdeti, et kõige väiksematki ideed on arukas arutada ja siis koos ellu viia. Kordaminekuks vajatakse sageli sponsorite abi ja nende poole õige pöördumine on väga suur eeldus positiivse vastuse saamisel.