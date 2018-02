Ajakirjanik Merilin Cherry, kes kirjutas naistest, kellel eri põhjustel on kooliajal jäänud keskhariduse omandamine pooleli, tõdes, et aastaid pärast koolitee katkemist on uuesti õpinguid alustada raske, kuid tugeva tahtmise korral siiski võimalik. "Need inimesed innustavad teisigi, kel kooliharidus poolikuks jäänud, seda teed lõpetama," rääkis Cherry.