Julgeoleku mehed vaatasid pliidil potti

“Maja oli juba ümber piiratud, siis koputati ja kohe tormati sisse. Tuled löödi põlema ja julgeoleku mehed tõstsid pliidi peal potikaasi üles, et kas seal on toitu rohkem keedetud kui oma perele, et aitame metsavendi­,” meenutab nüüdse Urva talu perenaine Leida Puström oma lapsepõlve.