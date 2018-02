Ülli Kont: Eesti naistel oli palju ehteid

Nüüd on Ülli Kont üks raamatu “Pärnumaa rahvarõivad” autoritest. Teos ilmus läinud aasta lõpul ja on täiuslikem sedalaadi üllitis, mis käsitleb Pärnumaa ja ajaloolisele Läänemaale jäänud Varbla ja Mihkli kihelkonna rahvarõivaid.

Kümneaastase tüdrukuna tegite valmis oma esimesed rahvarõivad, see nõuab suurt käsitööoskust. Mis teid juba nii noorena käsitöö ja rahvariiete poole tõukas?

See oli 1969. aasta juubelilaulupidu. Vaatasin seda telekast ja kuigi ülekanne oli mustvalge, jätsid seal nähtud rahvarõivad nii sügava mulje, et tahtsin endale ka. Käisin käsitööringis ja pakkusin õpetajale, et teen omale rahvarõivad. Õpetaja hüüatas: “Kullakene, see on liiga suur töö nii väikesele tüdrukule. Jäägem ikka linikute juurde!”

Aga siis hakkasime koos mõtlema ja muidugi kavandas õpetaja rõivad lihtsamaks.

Olin valinud tegemiseks Muhu­ rahvarõivad, nagu neid suveniirnukke müüdi, sest see erkkollane seelik oli nii ilus.

Loomulikult ei kudunud ma siis seelikut veel kangastelgedel, sain poest mingi riide, aga kõik elemendid olid rõivastel siiski olemas.

Kui tagasi mõelda, oli tollal arusaam ja teadmised rahvarõivastest vähestel. Nii juhtuski, et õpetaja juhendamisel sai tehtud kümneaastasele tüdrukule Muhu abielunaise riided koos tanu ja põllega. Käisin nendega mitu aastat, aga keegi ei tulnud näpuga näitama, et “kus sa tüdrukuke selle pruudipõllega lähed?” või “kas juba nii noorelt mehel, et abielunaise tanu peas?”.

Tollal neid rahvarõivastega kaasas käivaid tarkusi, kus, kes ja kuidas neid kannab, laiemalt veel ei tuntud ega peetud vajalikuks, et lähed ja uurid selle kohta muuseumist või loed arhiividesse kogutud mälestusi.

Kunas te esimeste õigesti komplekteeritud rahvarõivastega kokku puutusite?

Läksin 9. klassis rahvatantsu­rühma. Siis oli rühmades varnast võtta eri rõivad, et vahetada neid tantsude jaoks, näiteks Vene­ kostüüme ja Eesti rahva­rõivaid. Seal ma rahvarõivaste huvitava maailma endale vist avastasin, taibates, kui palju eri rahvarõivakomplekte esineb ainuüksi­ meie väikeses Eestis. Nii selgus, et meie Tapa tantsurühmas kandsime hoopis Audru kihelkonna riideid, sealset torutanu­ ja punasetriibulist seelikut.

Miks Tapal tantsiti Audru riietes?

Rahvarõivaid valmistati tootmiskoondises Uku. Eks sealsed kunstnikud käinudki muuseumiarhiivis, pärast koostasid mingi komplekti, mida siis mõnda aega­ toodeti. Tantsurühmad, koorid kultuurimajad said osta, mida parajasti pakuti.

Ega siis mõeldudki, et peaks just oma kodukihelkonna riided olema, peaasi, et Eesti rahvarõivad. Hea, kui neidki sai.