Mees lüpsis omavalitsusi aastaid

Võimalik, et kui politsei poleks juba alustatud kriminaalasja uurides tunamullu nende poole pöördunud, ei oleks omavalitsused 2011. aastal alustatud kelmuse jälile jõudnudki. “Sel ajal me veel ei teadnud, mis on kriminaalasja sisu­ ja milles kodanikku kahtlustatakse,” kinnitas Kaukver.

Kolm kuud hiljem said ametnikud kinnituse, et neid on aastaid haledalt tüssatud. Eelmisel nädalal jõustunud Pärnu maakohtu otsuses on toodud lagedale 169 episoodi, kus 32aastane Tšetško loob tegelikest asjaoludest vale ettekujutuse ja täidab selle arvelt oma kukrut.