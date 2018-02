Maanteeameti selgitus teede hooldamise kohta sai palju vastukaja

Ehkki Pärnumaal rasketes oludes liiklejatel märkimisväärseid õnnetusi ei juhtunud, toimus neid mujal Eestis üle 50.

Jaanuaris sai Eestis liikluses surma kümme inimest – nii ohvrirohket aasta algust pole meil ammu olnud.

Nii neljapäeval kui teistegi viimase aja lumesadude järel on palju kriitikanooli lendu lastud riigiteede hoolduse eest vastutava maanteeameti aadressil.

Avalikkuse kriitikale vastanud maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttus tõi välja, et liiklusõnnetusi ei põhjusta üldjuhul hooldamata teed. Selle nimel, et teedel oleks ohutu sõita, tehakse tema väitel tööd iga päev, iga tund ja iga minut.

Toome välja Mõttuse selgituse peale kommentaariumi kirjutatud arvamused:

Raivo Mätlik kirjutas:

„Nii halba teehooldust kui sel talvel ei mäletagi. Ja talve pole ju tegelikult olnudki. Lund hakatakse lükkama siis, kui sadu lõpeb. Selleks ajaks on lumi kinni sõidetud ja ohuolukord säilib ka pärast lumelükkamist. Aga mis siis,kui sajab kaks päeva jutti? Räägitakse vastavalt teeoludele valitud kiirusest. Enamik juhte valibki sellise kiiruse. Kõrvalteed, mis olid vihma tõttu täiesti lagunenud, on nüüd lumega veel hullemad. Ja kui nüüd see lumi ära sulab? Häirib see maanteeameti pidev enda õigustamine ja kiitmine. Kõik juhid sõidavad valesti aga nemad rabavad tööd teha. Mul on ettepanek: kaotame selle ameti ära ja lõpetame igasuguse teehoolde ja valime siis kõik vastavalt teeoludele sobiva kiiruse.”

Kalle Viiding arvas:

„Nii ilus jutt, et hakka või uskuma ... Samal ajal juhid, kes sõidavad pidevalt pikemaid otsi, näevad päevast päeva seda, et maakonnapiiril (või siis teehooldepiirkonna piiril) muutuvad sõiduolud nagu öö ja päev. Üldjuhul ikka ja jälle samad piirkonnad. Seda kinnitab liiklusõnnetuste statistika. Nii et härrased maanteeametist, pingutage! Saab paremini, palju paremini!”

Eino Ojandu:

Maanteeametil on väga õige tähelepanek, liiklusõnnetusi ei põhjusta üldjuhul hooldamata teed, vaid halvasti hooldatud teed!"

Jaanus Betlem kirjutas:

„Andke neile andeks - nad ei tea, mis nad räägivad. (Parafraseerides piiblit.) Õnnetused on valede sõiduvõtete (vale kiirus, ohtlikud manöövrid, äkkpidurdused ja -kiirendused, ohutu pikivahe mittepidamine jms) ja kehvalt hooldatud või lausa hooldamata teede koosmõju. Mitme halva teguri koosmõju on alati tekitanud suuri õnnetusi.”

Aare Kangur kommenteeris:

„Kes on öelnud, et maanteed on liikumiseks ~5 km/h? kui nii, siis pole seda maanteeametit üldse vajagi, sest sellisel kiirusel saab ka loomaradu läbida. Kah ilma avariideta.”

Aili Leppik arvas.