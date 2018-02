Pärnu Vaprus otsib hooaja eel lisajõudu

Pärnu Vapruse peatreeneri Indrek Zelinski sõnutsi on FC Floraga jõutud kokkuleppele, et laenulepinguga liitub pärnakatega väravavaht Richard Aland, kes Vaprusega mänginud hooajaeelsel Taliturniirilgi.

„Lepingul veel allkirju pole, kuid põhimõtteline kokkulepe on olemas,” teatas peatreener.

Pärnu meeskonna juhendaja sõnutsi on Vapruses praeguse seisuga kõige paremini mehitatud kaitseliin ja selles ampluaas mängijaturul ringi ei vaadata.

Peatreeneri jutu järgi selgub see, kes enne hooaega Vaprusega liituda võivad siis, kui meistriliiga tipud on oma koosseisu paika saanud. „Selguvad need mängijad, kel oma klubi esindusmeeskonnas ei ole võimalik palju mänguaega saada ja kes mängiksid pigem meistriliiga teise poole meeskondades kui esiliiga tasemel,” arvas Zelinski.