Mark Soosaar: Vaataja pole loll

Kultuurkapitalilt äsja 10 000 euro­ suuruse elutööpreemia pälvinud Mark Soosaar ei ole kunagi valmis tegema tüütuid filme, kus vaatajale on iga kaader lahti seletatud. Ta toob ühe antinäitena Amee­rika dokumentalisti Michael Moore’i, kes näib arvavat, et vaataja on loll nagu saabas.