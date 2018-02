Eurotoetus laiendab Pärnu randa ja loob kaks tööstusala

“Projekti eesmärk on Pärnu maakonda seitsme uue bussiterminali rajamine ja ühe jaamahoone nüüdisajastamine,” rääkis PÜTKi juhataja Andrus Kärpuk. “Aastaks 2020 ehitatakse minibussijaam Audrusse, Torisse, Tootsi, Kilingi-Nõmme, Koongasse, Aresse ja Lihulasse. Vändra alevi bussijaam osteti 2017. aastal PÜTKi abiga alevi omandusse ja kavas on see ajakohastada.”