Juhtkiri: Raha läheb asja ette

Pärnumaa bussiterminalide võrgustiku korrastamine on suur samm ühistranspordi kasutustingimuste parandamise teel. Ühtlasi tekivad nii reas asustatud punktides samad bussi ootamise tingimused.

Tähtsad on rahaeraldised Paikuse Rukkilille tööstusküla, Sauga tehnopargi ja Niidu tööstusala arendamisse. Mida kiiremini luuakse neis tööstussadamates nüüdisaegsed ühendused, seda suurem on ettevõtjate huvi seal laieneda ja uusi tootmisalasid kasutusele võtta. Tööstuskülade areng kinnitab, et Eesti majandus liigub jätkuvalt tõusuteed. On nõudlust ruumi järele, laiendamaks ettevõtlust.

Linlastel on kindlasti hea meel, et vähemalt Mohri maja parempoolne tiib tehakse korda. Linnale kuuluv hoone on pikemat aega olnud nukras seisus, edaspidi leiab seal koha ettevõtlusinkubaator. Kui on ajakohased tingimused alustavate ettevõtete väljahaudumiseks, saab järgmise aasta sügisel ehk juba tibusid lugeda.

EASi antud raha kulub asja ette: ette­võtluse ja turismimajanduse arendamiseks.

Kahtlemata on liiklusohutuse seisukohalt oluline Reiu tee ristmik, mis omakorda on hea näide sellest, et ettevõtja ei hakanud toetust ära ootama ja tellis tööd oma kulu ja kirjadega.

Põhjustesse, miks külastada Pärnut ja Pärnumaad, panustatakse nii auruveduri remondi, Pernova loodusmajja planetaariumi tarvis seadmete muretsemise kui randa veel ühe laudtee ehitamisega.

Viimasena mainitu peaks laiendama kesklinna rannaala, lubades üle sonnide ala paremini liivaranda pääseda. Tegevust ja peesitamisvõimalusi pakkuva ranna laiendamine suve­ks jääb suvepealinna prioriteediks.