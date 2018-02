Kaua oodatud parkimismaja avatakse

Lembitu kinnitusel on parkimistehnoloogia, mille puudumise tõttu avamine suuresti on veninud, tellitud ja paigaldamisega alustatakse esimesel võimalusel. “Kuna parkimise tihedus kesklinnas on järk-järgult kasvanud, siis vajadus ja nõudlus on suured. Avame parkimismaja südalinnale ja siinsele liikluskorraldusele mõeldes,” märkis tegevjuht.