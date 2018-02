Rasmus Maalinn läks juunioride MMi juhtima

Eile Leedus Rekyva järvel alanud juunioride jääpurjetamise maailmameistrivõistlustel on DN-klassis kahe sõidu järel täiseduga liider Pärnu jahtklubi lipu all seilav Rasmus Maalinn. Teist–kolmandat kohta jagavad poolakas Piotr Bernat ja Saaremaa noormees Joosep Laus. Esikolmikule järgnevad rootslane Eddie Klemets, eestlane Kevin Grass ja Venemaa roolimees Mark Lisovitcki. Maalinna tiimikaaslastest on Kaur Oskar Volt avapäeva järel 20., Karla Luhar 24. ja Melvin Aasav 26. kohal.