Astrid Hindriks: Veel Uus-Sauga parkimisest Ülejõel

Kaugest Vene ajast on meeles üks poliitiline anekdoot. Ameerika korrespondent küsib: “Miks teil pesupoes letid tühjad on, kust naised rinnahoidjaid saavad?” Armeenia raadio vastus: “Aga teil tapetakse neegreid”. Vene keeles kõlas see mahlakamalt. Sama tehnikat on kasutanud oma artiklis “Miks me püüame luua linna autodele?” Margo Märtsoo.