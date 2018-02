Juhtkiri: Teadmatuses kobades

Päästjad lõpetasid eile neljanda hukkunu otsimise. Ilmselt on vesi kandnud surnukeha hukkumiskohast eemale.

Leiname ja kurvastame koos inimestega, kes kaotasid lähedasi äsjases tragöödias, kus väikebuss kuue inimesega vajus läbi õhukese merejää. Miks nii juhtus? Mis on meiega lahti, et unustame ettevaatuse? Need küsimused vaevavad ilmselt paljusid, kes hukkunute otsingut meedia vahendusel jälgisid.