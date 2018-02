Vabaerakondlased pinnisid Reinsalu: Kes valvab nüüd kohalikke omavalitsusi?

"Kuidas see nüüd on käivitunud? Kas on teil ametnik, kes siis seda konkreetselt teeb? Mis on selle ametniku nimi?" uuris vabaerakondlane Jüri Adams.

Reinsalu kinnitas, et paberil on kõik vajalik tehtud: muudetud on ministeeriumi põhimäärust. Samuti on nad üle võtnud käimasolevad kohtuvaidlused, mida on 30 ligi, vastu võtnud päringuid ja küsimusi.

"Aga minu küsimus on see: ma ei ole tähele pannud, et ministeerium oleks avaldanud teadaande, et kes on see järelevalvav ametnik, mis on tema meiliaadress ja telefoninumber ja kuidas seda teha," jätkas Adams pärimist.

"Moel või teisel on eri inimesed jõudnud küll ministeeriumi juurde, et täielikku teadmatust selle funktsiooni ülekandmise puhul pole olnud, aga ma arvan, et see lisateavitamine inimeste õigusest ei tee kindlasti kunagi halba," vastas minister.

Seejärel esitas oma küsimuse Külliki Kübarsepp, kes tahtis teada, milliste meetoditega ministeerium Eesti omavalitsuste üle valvet teeb. "Kui palju te käite kohapeal ja tutvute inimestega, eluoludega?" uuris ta.