Lauatennisistid võidutsesid meistrivõistlusel

Pärnu spordikooli treener Andres Kull oli nädalavahetuse tulemusega väga rahul ja kiitis poiste mängu. "Talpas-Taltsepal võistlusel ärevaid momente ei olnud, mida näitab ka tulemus. Ta on eakaaslastest üle, teinud suure arenguhüppe mentaalse poole pealt. End kokku võttes suudab ta tulevikus nii mõndagi," rääkis Kull.

Pühapäeval seisavad ees juunioride individuaalsed meistrivõistlused, kus osalevad samad poisid ja Mart Luuk, kes samuti on häid tulemusi näidanud. Kull avaldas lootust, et mäng edeneb sealgi.

"Võib oodata üllatusi, näiteks Talpas-Taltsepp ja Moos mängivad seal küll endast mõned aastad vanemate poistega, kuid ma usun, et nad on nii kõrgel tasemel, et nendega võrdselt võistelda ja võita," märkis Kull.