Ühisgümnaasium lõi Kariibi mere õpilastega tervise- ja õpperaja

Projekti "Education au patrimoine via les parcours de santé" (tõlkes "Kultuuripärandiga tutvumine tervise- ja õpperadade läbimise kaudu") eesmärk on õppida tervise- ja õpperadade läbimise kaudu paremini tundma enda ja oma partnerkoolide kultuuri ja ajalugu.

Kuna projektis on tähtsal kohal keskkond ja loodus ning sportlikud eluviisid, viidi külalised tutvuma nii Pärnu linna kui Pärnumaa puutumata loodusega. Koos läbiti talvine õpperada Pärnu rannaniidul ja rannas ja Tolkuse rabas. Itaaliast, Portugalist ja eelkõige Kariibidelt pärit külalistele tundus uskumatu, et Läänemeri on talviti jäätunud. "Martinique’lased nägid üldse elus esimest korda lund – see oli elamus, mida sooviti kogeda iga päev. Nii võis noil päevil vahetundides kooli siseõues näha tavapärasest rohkem ja keskmisest rõõmsamaid, entusiastlikumaid lumesõja mängijaid ja lumememmede ehitajaid," tõdes Raal-Virks.