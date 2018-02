Ammende uus juht: Võtan vahel siiani letipäeva endale või teen kelneritööd natuke

Ma arvan, et osalt mängis rolli lojaalsus. Hotelli poolel on viimasel ajal väga suuri muutusi olnud, eriti kliendi käitumises. Kahtlustan, et kümne aasta pärast reisibüroosid enam ei eksisteeri. Broneerimine käib online-rakenduste kaudu. Seal keskkonnas on võistlusmeetodika aga natukene teistsugune – analüütilisem – ja see on minu tugevus.