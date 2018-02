Jääpurjetajad tõid Euroopa kulla ja hõbeda Pärnusse

"Kui MMil Leedus puhusid tuuled üsna stabiilselt, siis Riias tuli hoolega jälgida, millisest suunast järgmine pagi tulla võib," rääkis päevakangelane Maalinn, kes oma esimese MM-tiitli võitis kaks aastat tagasi Võrtsjärvel. "Tundub, et mul õnnestus see kõige paremini. Põhiline konkurent oli seekord kahekordne juunioride maailmameister Eddie Klemets. Tänu treener Mihkel Kosele on see hooaeg väga hästi alanud. Järgmine suur eesmärk on nädala pärast rünnata täiskasvanute Eesti meistritiitlit. Ootan põnevusega veebruari viimast nädalat, et maailmameistrivõistluste tippseltskonnas oma võimeid proovile panna."