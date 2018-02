Kas linnapea kõnest Tartu rahu aastapäeval Alevi kalmistul võiks järeldada, et Vanapargi punamonumendi päevad on loetud?

Sõber helistas mulle läinud laupäeval ja küsis, kas olen juba tänast Pärnu Postimeest lugenud. Vastasin, et olen. Siis küsis sõber, mis ma arvan, kas nüüd on siis lootust, et Eesti riiki ja kommunismiohvreid teotav ausammas võetakse lõpuks maha (tegemist on Pärnu Vanapargis asuva mälestusmärgiga, toim).