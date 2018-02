Olles üle paljude aastate esimest korda talvises Pärnu linnas, pani mind imestama, miks on tänavatel jalgsi liikuvatel kodanikel justkui turvajalatsid jalas ja miks Pärnu kingapoodides peaaegu puudub naiselik, kauni kontsaga saabas.

Nüüd saan aru, et kui suurem osa kõnniteid on paksu koheva lumekihiga kaetud, mille all pikutab salakaval jääkiht, siis kes ikka tahab luude murdmi­sega riskida kontssaabast jalga pannes.