Siiri Erala: Suur Pärnu, suured mured

Sel nädalal šokeeris kodumaakonda ja kogu Eestit Munalaiu sadama lähistel merejääl toimunud tragöödia. Kaadrid juhtunust jõudsid välismeediassegi. Õnnetus juhtus Pärnu linna territooriumil. Linnal pole toimunus mingit süüd. Siiski tõi see külma dušina esile, mille kõigega tuleb paisutatud Pärnul tegelda. Fakt, et Munalaiu–Manija vahel peaks jäätee rajamist korraldama Pärnu linnavalitsus, oli uudis. Varem linna kergliiklusteede sildistamisega vaeva näinud rael tuleb mõelda sellelegi, et hoiatussilte-märke on neil nüüd vaja panna Munalaiu­ sadamassegi. Linn peab putitama hõljukit, andma infot, kuidas saavad inimesed üle jää.