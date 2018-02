Galerii: kahe riigi ühisnäitusel kohtusid Leedu ja Eesti disain

Lopsaka fantaasialennuga Leedu disaini esindavad näitusel mööbli- ja tekstiilimeistrid Agne Kišonaitė, Vilius Dringelis, Vytautas Gečas , Dalius Razauskas, Rūta Būtėnaitė, Žilionis Mindaugas, Indra Dalius Razauskasene. Neist kõige narratiivsem ja humoorikam on on tuntud maalikunstniku Vilmantas Marcinkeviciuse abikaasa Indra Marcinkeviciene sohva ja toolid.

Kuna Eesti disaini näeb kodudes ja asutustes nagunii, sümboliseerib seda hoopis galeriisse seatud pikk rida toole. See loob ettekujutuse, kuidas rehetoas sündinud toolist inspiratsiooni saanud arhitektid ja kunstnikud on kujundanud mugava istekoha nii endale kui peaministrile ja presidendilegi.

Eesti disaini grand old lady Nora Raba installatsioonid, Anu Raua vaibad ja Tanja Muravskaja fotod on sinise taeva, musta metsa ja valge lume värvides. Üksnes Nora Raba okkaline ja verevärvi "Mereloom" tuletab meelde, et Eesti Vabariik pidi ligemale pool sajandit taluma okkalist varjusurma ja ootama taasärkamiseks parajat aega.