"Pandihinda see [hinnatõus] ei puuduta. Tagatisraha väärtus on puhtalt keskkonnameede, see pole hinnakomponent. Seal tuleb leida tasakaal, et see oleks küllalt kõrge, motiveerimaks inimesi tagastama. Aga ei tohi olla liiga kõrge, et suurendaks toote omahinda märkimisväärselt," ütles osaühingu juht Rauno Raal.