Ardo Ojasalu: Aus poliitika algab tahtest seda teha

Poliitikas peab tegema valikuid. Valik tegutseda ausalt ja oma töös läbipaistvalt on valik nagu kõik muu, kuid selge erisusega, et käitumismalli eeldus on selged moraalsed põhimõtted. Moraal ja ausus on omavahel tugevalt seotud ühiskonnas kokku lepitud väärtushinnangud. Nende järgi elamine on aga igaühe valik.