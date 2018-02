Juhtkiri: Kümme ajaloosündmust

Skype’i tõus sündmuste tippu iseloomustab IT-tehnoloogia põlvkonna eelistusi ajaloos ja Eesti mainimine Skype’i programmi loomiskohana ütleb paljudele noortele välismaal kaugelt rohkem kui meie kogu muu ajalugu. Helilooja Arvo Pärdi nimetamine on samuti sümptomaatiline, sest sageli öeldakse, et Pärt on oma muusikaga teinud Eesti tutvustamiseks rohkem kui välisministeerium ja kõik välisministrid kokku.

Esimese naispresidendi Kersti Kaljulaidi valimine on eestlastele ajaloosündmusena niisama oluline kui omal ajal olid esimene naispeaminister Suurbritanniale ja Norrale ning naispresident Islandile.

Mõistagi märgatakse rohkem oma elueale lähemaid sündmusi, kuhu mahuvad Eesti loobumine kroonist ja üleminek eurole, samuti astumine Euroopa Liitu ja NATOsse. Ent on kõigiti loomulik, et rohkem kõnetavad sündmused, mida on olnud võimalik jälgida, vähesematel olla osaline.

“EV 100” on suurepärane võimalus noortele ja vanadele vaadata vabalt tagasi oma riigi 100 aastale.

Parvlaev Estonia hukkumine jääb ajaliselt kaugemale, ent terasemal uurimisel selgub, et pea igal inimesel leidub tutvusringkonnas keegi, keda see tragöödia vahetult puudutas.

Vabadussõda ja Tartu rahu peaksid eriti järgmise juubeliaastaga kõnetama enam nooremat põlvkondagi.

