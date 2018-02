13 kasti Läti õlut tolliametnikku pöördesse ei aja

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna peainspektor Kalev loeb lahti tõstetud pakiruumi­luugi all autosse kuhjatud õllekaste: “1 ... 2 ... 3 ... 13 kasti.” Kiire arvutus näitab, et selles autos on kokku 102 liitrit õlut. Tohutu kogus. Kuid Euroopa Liidu lubatud piirmääradega võrreldes jääb varugi.