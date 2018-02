Muuseumis näeb Leedu-Eesti filme

Filmifestivali homne ava- ja nimifilm on 1966. aastal Vytautas Žalakevičiuse lavastajakäe all valminud linateos “Keegi ei tahtnud surra”. See on lugu teise maailmasõja veskikivide vahele­ jäänud Leedu taluperest, kus vanema poja rollis tegi endale maailmanime Eesti laulja ja näitleja Bruno Oja (1933–2002).