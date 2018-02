Tantsijad toovad lavale inimeses peituvad sosinad

“Vaataja näeb etendust, kuuleb live-muusikat, visuaaltehnilisi lahendusi, eksperimenteerimist ja liikumist,” selgitab mees ja rõhutab seejuures, et pettuma peavad need, kes tulevad etendusele sünkroontantsu vaatama.

Laval nähtava tantsu eest vastutab korraga lausa neli inimest. Üks koreograafe Evelyn Piirak tunnistab, et seesugune mudel, kus lavastusel on neli autorit, on väga lahe, aga väga raske. “Idee, üks koreograaf ja tantsijad, kellele oma tants edasi anda, ilma et nad sulle vastu võitleksid – see vorm on palju lihtsam,” võrdleb Piirak.