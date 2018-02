Toomas Kivimägi: Poed kinni, kärakas jäänud

Riigikogu liige Toomas Kivimägi leiab, et napsu ennekõike ajalise kättesaadavuse ja reklaami piiramine on enamasti kohane ja põhjendatud.

Valitsuse alkoholipoliitika on igati õnnestunud: maakauplused lõunapiiril lähevad kinni, ent kärakas on jäänud. Edulugu pole see Eesti riigile, vaid hoopis meie naabritele, lätlastele. Kusjuures nad pole pidanud selle tarvis midagi tegema. Ikka meie ise.