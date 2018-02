Piirinaabrid üritavad kohtus topata sajandi ettevõtmist

Pärnust 70 kilomeetri kaugusel Salacgrīvas selgitas ühingu esindaja Ieva Dulevska, et nemad esindavad kohtus Vidzeme maakonda, see tähendab Salacgrīva, Limbaži ja Sēja piirkonna elanikke. Tõuke andsid Rail Balticu keskkonnamõjude hindamise avalikud arutelud, mille järel elanike ettepanekutega ei arvestatud. Nii otsustasidki nad pöörduda kohtusse kahe­ nõudega, et raudteekoridori asukohta muudetaks.