Ülikooli õppejõud annavad Kihnus poistele tööõpetust

Õpilased on elevil, sest iga mandriõpetaja on isiksus, kes toob nende kodusaarele eripära ja ilmselt Eestis parimal tasemel õpetuse. Senini­ tegid poisid vaid puutööd, juhendas selle ala meister Enno Tšetšin osaühingust Kihnu Puukoi.

Lillese koolivenna Timur Aavi jutu järgi on õpetajatega kohanemine läinud lihtsalt sellepärast, et nad on toredad, seletavad arusaadavalt ja töö saab päevaga valmis. Mõlemad on juba ette põnevil mehhatroonika tunnist, mis kuulub veel selle veerandi õppekavva.