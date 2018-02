Pärnakas hoiab olümpial pöialt jänkidele

Viimastel päevadel on Pyeongchangi taliolümpiamängude staariks kerkinud vali tuul, mille tõttu paljud võistlused on edasi lükatud. Lõuna-Koreas USA suusakoondise määrdemehena töötav pärnakas Marek Sander tunnistas, et olukord on tõepoolest hull.