Jevgeni Ossinovski: Ma pole alkoholivaenulik

(Naerab, S. E.) Alkoholipoliitika on minu töös ministrina olnud väga olulisel kohal, aga see, mida mulle omistatakse, ehk siis aktsiisid minu portfelli ei kuulu. Need on rahandusministeeriumi asjad. Meie valdkonnas on reklaamipiirangud, alaealiste kontrollostude võimaldamine, müügipiirangud järgmisest aastast.

Selge on see, et rahandusministeerium, mille hinnangutele põhinedes on valitsus otsuseid teinud, on prognoosiga eksinud. Kas see on nüüd eksimus, mille tõttu peaks rahandusministeeriumi ametkonna välja vahetama? Ma arvan, et mitte.