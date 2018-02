Juhtkiri: Kiri lakmuspaberina

Eestlane on pika meelega ja kannatlik natuur. Ikka ollakse valmis ootama, et küll (majandus)olud muutuvad paremaks ja siis vaadatakse, mis (palgaga) teha annab. Enamasti juhtub nii, et jäädaksegi vaatama ja midagi ei muutu. Sellisel juhul on kombeks haarata kirjapulga järele ja kribada valmis südametunnistusele koputav kiri. Näiteks linnapeale ja volikogu liikmetele nagu muusikakooli puhul. Eks öelnud ju klassik Ernst Särgavagi: “Lähme linna kirjutama, oma elu kergendama.”