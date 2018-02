Fotod: Rääma põhikoolis avati sõbrapäevaks kohvik

Samas oli avatud vahva fotonurk, mis juba mitu aastat on õpilastele meeldinud. Nurgale oli loodud päevakohane taust, noored said kasutada mitmesuguseid pildistamiseks mõeldud aksessuaare.

Kümmekond õpilasesinduse liiget käis Liblika ja Männipargi lasteaias mänge korraadamas. "See on tore traditsioon, mis meeldib nii lasteaia- kui koolilastele," sõnas Kadri Mekk, kes on direktori asetäitja noorsootöö alal.